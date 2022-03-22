Послу США был сделан демарш в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина — МИД РФ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД РФ вызвал в понедельник посла США в Москве Джона Салливана, где ему был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.

«21 марта вызванному в Министерство иностранных дел Российской Федерации послу США Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России», — говорится в сообщении МИД РФ.

«Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор», — указали в министерстве.

Кроме того, как отметили на Смоленской площади, при обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был «остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования».

17 марта Байден выступил с личными нападками и оскорблениями в адрес своего российского коллеги, назвав его «кровожадным диктатором и чистым головорезом, ведущим аморальную войну против народа Украины». Днем ранее, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, президент США сказал, что считает Путина «военным преступником». Как заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти высказывания Байдена являются недопустимой и непростительной риторикой.