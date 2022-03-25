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Ликсутов: Российский чип карты «Тройка» будет запущен в широкое производство

13:17 23.03.2022

В Москве не будет дефицита транспортных карт «Тройка», поскольку отечественные чипы для них начнут выпускать уже в ближайшее время, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Согласно его информации, российский чип уже тестируется перед началом производства. «Еще в 2018 году в рамках стратегического альянса ГУП «Московский метрополитен» и ПАО «Микрон» мы создали совместное предприятие на базе ООО «Микрон Секьюрити Принтинг» - центра компетенций по транспортным проектам ГК «Микрон». Еще три года назад мы начали готовить российский чип для нашей карты «Тройка». Сейчас эта технология проходит финальное тестирование производителем перед выпуском в масштабное производство», - сказал вице-мэр.

По его словам, с новым чипом функционал и возможности «Тройки» будут прежними. Ликсутов отмечает, что пока в Москве есть достаточный запас карт с иностранными чипами. «Никакого дефицита нет и в будущем не будет. Закупку новых чипов у нашего российского производителя ООО «МСП» мы проведем дополнительно, а контракт на наше взаимодействие будет продлен на пять лет в рамках решения штаба у мэра Москвы Сергея Собянина по поддержке экономики. Предприятие будет обеспечено заказом на несколько лет вперед, будут сохранены рабочие места и будут продолжаться исследования по созданию еще более современного российского чипа для транспорта и банковской сферы», - заявил Ликсутов.

Напомним, оплатить проезд в московском метро также можно используя систему Face Pay и банковские карты на турникетах.

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