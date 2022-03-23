0
0
167
НОВОСТИ

В Минтрансе подсчитали, сколько теряют зарубежные авиакомпании на облете территории России

18:15 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери зарубежных авиакомпаний из-за облета территории РФ составят минимум $2-3 млрд в год из-за удлинения маршрутов и дополнительной траты авиакеросина, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в Совете Федерации.

«Удлинился полет у них [зарубежных авиакомпаний на фоне закрытия неба] в одну сторону от двух до трех часов в зависимости от точки направления. Что это такое? Я хочу вам рассказать, что такое два часа. Один час полета <…> — примерно 7,5 тонны керосина. Посмотрите, как их акции падают, как у них выросла стоимость их билетов. Я хочу вам сказать, что потери у них будут по европейским компаниям на круг от $2 до $3 млрд за год. Американцы ушли с кроссполярных перелетов, они также нас обходят, там меньшие потери, примерно $500 млн они потеряют», — сказал Савельев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:25 23.03.2022
В ФРГ восприняли "с большим замешательством" информацию об оплате газа в рублях
0
47
19:10 23.03.2022
Молдавия не видит для себя никаких последствий при расчете за газ рублями
0
78
19:00 23.03.2022
Евросоюз собирается провести совместный саммит с Китаем
0
96
18:50 23.03.2022
Потребительские настроения россиян снизились до уровня 2015-16 гг - ЦБ РФ
0
112
18:40 23.03.2022
Пловцов из России и Белоруссии отстранили от международных соревнований под эгидой FINA
0
126
17:42 23.03.2022
Польша высылает дипломатов РФ, чтобы не дать беженцам с Украины уехать в Россию — МИД РФ
0
242
17:12 23.03.2022
Белоруссия закрывает украинское консульство в Бресте
0
241
17:00 23.03.2022
На выходных в Москву вернется зима - прогноз
0
246
16:42 23.03.2022
Собянин одобрил программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса
0
208
16:32 23.03.2022
Депутатам от "Единой России" запретили покидать страну без разрешения
0
330

Возврат к списку