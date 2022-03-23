В Минтрансе подсчитали, сколько теряют зарубежные авиакомпании на облете территории России
18:15 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Удлинился полет у них [зарубежных авиакомпаний на фоне закрытия неба] в одну сторону от двух до трех часов в зависимости от точки направления. Что это такое? Я хочу вам рассказать, что такое два часа. Один час полета <…> — примерно 7,5 тонны керосина. Посмотрите, как их акции падают, как у них выросла стоимость их билетов. Я хочу вам сказать, что потери у них будут по европейским компаниям на круг от $2 до $3 млрд за год. Американцы ушли с кроссполярных перелетов, они также нас обходят, там меньшие потери, примерно $500 млн они потеряют», — сказал Савельев.
НОВОСТИ
- 19:25 23.03.2022
- В ФРГ восприняли "с большим замешательством" информацию об оплате газа в рублях
- 19:10 23.03.2022
- Молдавия не видит для себя никаких последствий при расчете за газ рублями
- 19:00 23.03.2022
- Евросоюз собирается провести совместный саммит с Китаем
- 18:50 23.03.2022
- Потребительские настроения россиян снизились до уровня 2015-16 гг - ЦБ РФ
- 18:40 23.03.2022
- Пловцов из России и Белоруссии отстранили от международных соревнований под эгидой FINA
- 17:42 23.03.2022
- Польша высылает дипломатов РФ, чтобы не дать беженцам с Украины уехать в Россию — МИД РФ
- 17:12 23.03.2022
- Белоруссия закрывает украинское консульство в Бресте
- 17:00 23.03.2022
- На выходных в Москву вернется зима - прогноз
- 16:42 23.03.2022
- Собянин одобрил программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса
- 16:32 23.03.2022
- Депутатам от "Единой России" запретили покидать страну без разрешения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать