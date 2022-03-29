Новый ФОК появится в районе Новокосино
14:20 29.03.2022
На востоке Москвы в районе Новокосино появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Предполагается, что он будет очень востребован у жителей, сообщил глава муниципального округа Сергей Шумилов.
«Мы всегда выступаем за строительство таких объектов. Чем их больше, тем лучше», – сказал он.
Планируется, что здание появится на Салтыковской, з/у 4А, его площадь оценивается в 39 тыс. кв. м. Сейчас участок полностью свободен от объектов капитального строительства. В новом ФОКе разместят не только спортивные залы и спортивные клубы, но и бассейны.
Шумилов отметил, что сейчас на Суздальской улице завершается строительство другого спорткомплекса, в районе активно развивается спортивная инфраструктура.
НОВОСТИ
- 14:18 29.03.2022
- Сбер предложил людям старшего возраста специальный счет с надбавкой за зачисление пенсии
- 14:12 29.03.2022
- Спецоперация на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели — Шойгу
- 14:00 29.03.2022
- РФ просчитывает план на случай отказа стран Европы от контрактов на газ — Песков
- 13:59 29.03.2022
- Собянин упростил правила корректировки городских контрактов в строительстве
- 13:36 29.03.2022
- Собянин выделил 10 млрд рублей на льготное кредитование строительных инвестпроектов
- 13:32 29.03.2022
- Украина обещала принять жесткие меры к преступникам, пытавшим военных России — Мединский
- 13:20 29.03.2022
- РФ не будет бесплатно поставлять газ, это невозможно — Песков
- 13:05 29.03.2022
- Причастных к развязанной против РФ киберагрессии ждут тяжелые последствия — заявление МИД
- 13:00 29.03.2022
- Около 600 иностранных наемников уничтожены за последние две недели на Украине — Шойгу
- 12:32 29.03.2022
- В Москве выявили 708 заразившихся коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать