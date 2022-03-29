Новый ФОК появится в районе Новокосино

14:20

На востоке Москвы в районе Новокосино появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Предполагается, что он будет очень востребован у жителей, сообщил глава муниципального округа Сергей Шумилов.

«Мы всегда выступаем за строительство таких объектов. Чем их больше, тем лучше», – сказал он.

Планируется, что здание появится на Салтыковской, з/у 4А, его площадь оценивается в 39 тыс. кв. м. Сейчас участок полностью свободен от объектов капитального строительства. В новом ФОКе разместят не только спортивные залы и спортивные клубы, но и бассейны.

Шумилов отметил, что сейчас на Суздальской улице завершается строительство другого спорткомплекса, в районе активно развивается спортивная инфраструктура.