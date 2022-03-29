Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 84 руб., евро — ниже 93 руб.
16:12 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 84 руб., курс евро — ниже 93 руб. впервые с 25 февраля, свидетельствуют данные Мосбиржи.
К 14:38 мск курс доллара замедлил снижение до 84 руб. (-6,35%), курс евро снижался до 92,6 руб. (-4,13%).
По данным биржи на 14:33 мск, курс доллара находился на уровне 83,9 руб. (-6,52%). Курс евро снижался на 4,01%, до 92,72 руб.
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