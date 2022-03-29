0
0
142
НОВОСТИ

Собянин: Москва продолжает помогать предприятиям сферы общественного питания

16:21 29.03.2022

Отрасль общественного питания Москвы получит поддержку, которая позволит предприятиям развиваться в условиях жесткого санкционного давления. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, предпринимателям помогут четыре пакета мер, которые были приняты на федеральном уровне, и пакет льгот, принятый на уровне правительства Москвы.

Например, рестораторы могут добиться освобождения от уплаты НДС для предприятий, оборот которых составляет до 2 млрд руб. в год и более 70% выручки которых формируется от услуг общепита. В Москве действует городская программа льготного кредитования по ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели на срок 12 месяцев с максимальным размером кредита в 50 млн руб. Также мэрия будет выдавать рестораторам крупные гранты на открытие новых точек быстрого питания.

Ранее было объявлено о моратории на повышение в 2022 году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города и об отсрочке до 31 декабря 2022 года уплаты арендных платежей за II квартал 2022 года для арендаторов. Также в Москве введены отсрочки применения пени и штрафов для предприятий общественного питания, запрет на блокировку счетов и мораторий на проведение проверок.

«Принят был федеральных закон - и для небольших предприятий, средних предприятий обнуление НДС принято, приняты другие ставки по социальным фондам, по медицинскому фонду. Это серьезное налоговое облегчение. И должен сказать, что в этом году этот эксперимент начался, и уже примерно треть предприятий общепита включилась в него. По информации налоговой службы, в III квартале большинство предприятий общепита будет работать по этой системе. Что это значит? Во-первых, это обеление, легализация бизнеса, обеление всех цепочек поставок. Мы видим рост заработной платы в тех предприятиях, которые подключились. Я не думаю, что это фактический рост, но, по крайней мере, легализация заработной платы, что тоже очень важно и для работников», - заявил Собянин.

Напомним, в Москве сейчас действуют 18,8 тыс. предприятий питания на более чем 836 тыс. посадочных мест.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

17:32 29.03.2022
Суд оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за дискредитацию ВС РФ
0
13
17:30 29.03.2022
Андрей Воробьев встретился с женами офицеров – участников спецоперации в Украине
0
1
17:17 29.03.2022
Луганские мусульмане вошли в Российский муфтият
0
46
17:12 29.03.2022
Власти Польши приняли решение ввести запрет на импорт угля из России
0
65
17:02 29.03.2022
Нидерланды высылают 17 российских дипломатов
0
98
16:32 29.03.2022
Шаманов утверждает, что пытавшие российских военных на Украине захвачены
0
162
16:30 29.03.2022
Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем — Мединский
0
176
16:12 29.03.2022
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 84 руб., евро — ниже 93 руб.
0
173
16:00 29.03.2022
МИД РФ объявил о высылке ряда работников посольств Литвы, Латвии и Эстонии
0
167
15:42 29.03.2022
Сбер победил в двух номинациях премии bema!
0
213

Возврат к списку