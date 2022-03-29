Собянин: Москва продолжает помогать предприятиям сферы общественного питания

16:21

Отрасль общественного питания Москвы получит поддержку, которая позволит предприятиям развиваться в условиях жесткого санкционного давления. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, предпринимателям помогут четыре пакета мер, которые были приняты на федеральном уровне, и пакет льгот, принятый на уровне правительства Москвы.

Например, рестораторы могут добиться освобождения от уплаты НДС для предприятий, оборот которых составляет до 2 млрд руб. в год и более 70% выручки которых формируется от услуг общепита. В Москве действует городская программа льготного кредитования по ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели на срок 12 месяцев с максимальным размером кредита в 50 млн руб. Также мэрия будет выдавать рестораторам крупные гранты на открытие новых точек быстрого питания.

Ранее было объявлено о моратории на повышение в 2022 году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города и об отсрочке до 31 декабря 2022 года уплаты арендных платежей за II квартал 2022 года для арендаторов. Также в Москве введены отсрочки применения пени и штрафов для предприятий общественного питания, запрет на блокировку счетов и мораторий на проведение проверок.

«Принят был федеральных закон - и для небольших предприятий, средних предприятий обнуление НДС принято, приняты другие ставки по социальным фондам, по медицинскому фонду. Это серьезное налоговое облегчение. И должен сказать, что в этом году этот эксперимент начался, и уже примерно треть предприятий общепита включилась в него. По информации налоговой службы, в III квартале большинство предприятий общепита будет работать по этой системе. Что это значит? Во-первых, это обеление, легализация бизнеса, обеление всех цепочек поставок. Мы видим рост заработной платы в тех предприятиях, которые подключились. Я не думаю, что это фактический рост, но, по крайней мере, легализация заработной платы, что тоже очень важно и для работников», - заявил Собянин.

Напомним, в Москве сейчас действуют 18,8 тыс. предприятий питания на более чем 836 тыс. посадочных мест.