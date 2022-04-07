Австрия высылает четырех российских дипломатов — МИД республики
10:20 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австрия решила выслать троих сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генерального консульства РФ в Зальцбурге. Они должны покинуть территорию Австрии до 12 апреля. Об этом сообщил в четверг австрийский МИД.
«Австрийское министерство иностранных дел объявляет о лишении дипломатического статуса трех сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генерального консульства России в Зальцбурге. Эти лица совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, и поэтому объявлены нежелательными лицами (персонами нон грата) в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в поступившем в ТАСС заявлении официального представителя главы МИД Александера Шалленберга.
НОВОСТИ
- 11:32 07.04.2022
- У Евросоюза нет единой точки зрения по оплате российского газа — глава Еврокомиссии
- 11:20 07.04.2022
- Страны, выславшие российских дипломатов, получат жесткие ответы — МИД РФ
- 11:05 07.04.2022
- Глава МИД Австралии объявила о введении санкций в отношении 67 россиян — Reuters
- 11:00 07.04.2022
- Курс доллара на Мосбирже опустился до 74 рублей
- 10:32 07.04.2022
- ВС РФ уничтожили базы хранения ГСМ в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева
- 10:05 07.04.2022
- Две трети населения мира живут в нейтральных и поддержавших РФ странах - The Economist
- 10:00 07.04.2022
- Более 380 преступлений против выходцев из России зафиксировано в Германии с 24 февраля
- 09:40 07.04.2022
- Подмосковные семьи готовы приютить осиротевших детей из ЛДНР
- 09:32 07.04.2022
- Индийская компания Bharat Petroleum приобрела 2 млн баррелей российской нефти
- 09:20 07.04.2022
- Дезинформация со стороны Киева вызывает сомнения в готовности к дипломатии — посол Антонов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать