Австрия высылает четырех российских дипломатов — МИД республики

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия решила выслать троих сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генерального консульства РФ в Зальцбурге. Они должны покинуть территорию Австрии до 12 апреля. Об этом сообщил в четверг австрийский МИД.

«Австрийское министерство иностранных дел объявляет о лишении дипломатического статуса трех сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генерального консульства России в Зальцбурге. Эти лица совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, и поэтому объявлены нежелательными лицами (персонами нон грата) в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в поступившем в ТАСС заявлении официального представителя главы МИД Александера Шалленберга.