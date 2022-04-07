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НОВОСТИ

Недружественным иностранным резидентам Белоруссия платить не будет

18:25 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому в стране приостанавливаются платежи недружественным иностранным резидентам.

«Документ направлен на защиту национальных субъектов хозяйствования от списания с их счетов средств по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих в отношении белорусских юридических или физических лиц недружественные действия», — сообщает президентская пресс-служба в четверг.

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