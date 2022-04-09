В России выявили 13 573 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 573, до 17 983 004. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,08%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 100, до 17 183 730. Днем ранее в штабе заявляли о 37 684 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 288, до 371 457. Днем ранее было выявлено 280 смертей.