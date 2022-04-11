ЕС включил 21 российскую авиакомпанию в свой черный список по авиабезопасности
15:12 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) включила 21 российскую авиакомпанию, включая «Аэрофлот», «Россию», «Победу» и «Ютэйр», в свой черный список по авиационной безопасности. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ЕК.
Компаниям, включенным в черный список, запрещаются полеты в аэропорты государств Евросоюза и над его территорией. Все это Брюссель и так уже запретил в рамках своих санкций против России в связи со специально операцией РФ на Украине.
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