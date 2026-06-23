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БРИКС может выйти на новые договоренности по безопасности — глава МИД КНР

10:00 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выступает за новые договоренности в БРИКС по проблемам безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

«Что касается безопасности, это важная тема нашего взаимодействия и общего понимания. Мы готовы с российскими друзьями через сегодняшнюю площадку БРИКС уплотнять наше взаимодействие вместе с нашими остальными партнерами, обсуждать текущие проблемы, вызовы безопасности, провести углубленный диалог и выйти на новые договоренности, чтобы защищать не только нашу политическую безопасность, но и безопасность в наших сопредельных регионах, чтобы весь мир стал более стабильным, безопасным, чтобы хаотичный мир вокруг нас становился более стабильным», — сказал Ван И.

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