БРИКС становится сильнее с каждым днем — советник премьера Индии по нацбезопасности

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

БРИКС является особым объединением стран, выступающих за мир и развитие, группа становится сильнее с каждым днем. Об этом заявил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на открытии заседания высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, в Нью-Дели.

«БРИКС — это особая коалиция государств, которые верят в мир, прогресс, развитие и сотрудничество. Я рад видеть, что объединение становится сильнее с каждым днем», — сказал он.