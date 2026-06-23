БРИКС становится сильнее с каждым днем — советник премьера Индии по нацбезопасности
11:00 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
БРИКС является особым объединением стран, выступающих за мир и развитие, группа становится сильнее с каждым днем. Об этом заявил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на открытии заседания высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, в Нью-Дели.
«БРИКС — это особая коалиция государств, которые верят в мир, прогресс, развитие и сотрудничество. Я рад видеть, что объединение становится сильнее с каждым днем», — сказал он.
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