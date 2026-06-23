Спецслужбы Киева хотели превратить завербованных в Пятигорске женщин в смертниц — ФСБ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские спецслужбы планировали превратить в смертниц двух женщин, завербованных для совершения теракта против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Женщин задержали, когда они несли мощные самодельные взрывные устройства. «Задержанные дали признательные показания о том, что действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не предполагая, что будут использованы в качестве террористок-смертниц», — сообщили в ФСБ.