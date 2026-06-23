Спецслужбы Киева хотели превратить завербованных в Пятигорске женщин в смертниц — ФСБ
09:05 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские спецслужбы планировали превратить в смертниц двух женщин, завербованных для совершения теракта против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Женщин задержали, когда они несли мощные самодельные взрывные устройства. «Задержанные дали признательные показания о том, что действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не предполагая, что будут использованы в качестве террористок-смертниц», — сообщили в ФСБ.
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