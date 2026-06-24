Через 2 года изменится содержание ЕГЭ по обществознанию — Кравцов
10:20 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Содержание ЕГЭ по обществознанию изменится через два года, в следующем учебном году экзамен останется без изменений. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Через два года будут изменения в Едином государственном экзамене по обществознанию. Вы знаете, что мы вводим устный экзамен по истории в девятом классе, и, соответственно, сейчас, в следующем учебном году, никаких изменений в предмете обществознания не будет, потому что ребята учатся по действующей программе. Но через два года содержание ЕГЭ изменится, поэтому ребятам, которые будут сдавать ЕГЭ по обществознанию в следующем году, переживать здесь не стоит», — сказал Кравцов на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» на ПМЮФ.
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