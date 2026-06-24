Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опускалась ниже $76 за баррель
09:05 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже ICE опускалась ниже $76 за баррель впервые с 2 марта 2026 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 06:01 мск, стоимость Brent снижалась на 1,48%, до $75,94 за баррель.
К 06:06 мск стоимость Brent замедлила снижение и торговалась на уровне $76,23 за баррель (-1,1%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе 2026 года снижалась на 2,07% — до $72,33 за баррель.
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