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Севастополь временно остался без света из-за атаки на энергетическую инфраструктуру

09:20 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атака ВСУ на энергетическую инфраструктуру на время оставила Севастополь без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале «Максе».

«В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности», — проинформировал он.

Развожаев призвал горожан экономить заряд телефонов, не перегружать сеть при возвращении электричества и сохранять спокойствие.

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