Илон Маск лишился статуса триллионера
09:32 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Состояние американского предпринимателя Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, до $957 млрд. Это следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который рассчитывается, в частности, на основе стоимости акций компаний.
В ходе последних изменений состояние бизнесмена сократилось на $118 млрд.
12 июня Маск стал первым в мире человеком, чье состояние превысило $1 трлн после начала торгов акциями основанной им компании SpaceX. Таким образом, он обладал статусом триллионера на протяжении практически двух недель.
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