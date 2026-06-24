Илон Маск лишился статуса триллионера

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние американского предпринимателя Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, до $957 млрд. Это следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который рассчитывается, в частности, на основе стоимости акций компаний.

В ходе последних изменений состояние бизнесмена сократилось на $118 млрд.

12 июня Маск стал первым в мире человеком, чье состояние превысило $1 трлн после начала торгов акциями основанной им компании SpaceX. Таким образом, он обладал статусом триллионера на протяжении практически двух недель.