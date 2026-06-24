Власти ЕС могут создать центры для мигрантов в Руанде и Узбекистане — Politico

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд стран ЕС рассматривает возможность создания в Руанде и Узбекистане центров для мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища в сообществе. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, инициативу поддержали Австрия, Греция, Германия, Дания и Нидерланды. По словам премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, цель ЕС — заключить «первые соглашения о создании этих структур в 2026 году, чтобы они заработали в 2027-м».

При этом неназванные дипломаты подчеркнули, что пока Евросоюз точно не определил те страны, где создадут такие центры. Кулуарно обсуждается отправка мигрантов в Уганду. Помимо этого, Египет и Ливия были исключены из обсуждения в связи с близким расположением к сообществу. Отмечается, что создание «центров возвращения» будет в ведении каждой страны, а не руководства ЕС.

Против этой инициативы выступают Франция и Испания. Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Брюсселе со своей стороны заявила, что ЕС «становится жертвой популистской риторики» и «альтернативных фактов о мигрантах».