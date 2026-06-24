2 человека погибли, 2 пострадали после атаки БПЛА на Нижегородскую область

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли, еще двое госпитализированы в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

«С ночи отражается атака БПЛА на территорию Нижегородской области, силы ПВО уничтожили 23 беспилотника. По предварительной информации, повреждения от обломков получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Очень больно сообщать об этом, но двое человек погибли, еще двое человек находятся в больнице», — написал он.

Никитин добавил, что пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. «Критических повреждений промышленной инфраструктуры нет. Прошу сохранять спокойствие», — уточнил губернатор.