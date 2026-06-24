Трамп недоволен тем, что цены на нефть не снижаются, и поручил провести проверку
10:00 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что цены на нефть в стране существенно не снижаются, и поручил министерству юстиции страны провести проверку.
«Крупные нефтяные компании не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению цен на нефть, которую они закупают. <…> Я поручил министерству юстиции немедленно начать расследование этого дела», — написал хозяин Белого дома на своей странице в Truth Social.
Новости
- 11:00 24.06.2026
- Энергодар снова обесточен, обстановка в городе тяжелая — ЗАЭС
- 10:32 24.06.2026
- 2 человека погибли, 2 пострадали после атаки БПЛА на Нижегородскую область
- 10:20 24.06.2026
- Через 2 года изменится содержание ЕГЭ по обществознанию — Кравцов
- 10:05 24.06.2026
- Власти ЕС могут создать центры для мигрантов в Руанде и Узбекистане — Politico
- 09:32 24.06.2026
- Илон Маск лишился статуса триллионера
- 09:20 24.06.2026
- Севастополь временно остался без света из-за атаки на энергетическую инфраструктуру
- 09:05 24.06.2026
- Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опускалась ниже $76 за баррель
- 09:00 24.06.2026
- Средства ПВО за ночь сбили 323 украинских БПЛА
- 23:00 23.06.2026
- Туск не будет разочарован отсутствием Зеленского на конференции по восстановлению Украины
- 19:48 23.06.2026
- Мобильные комплексы обеспечат нефтяников медицинскими услугами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать