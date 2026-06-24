Трамп недоволен тем, что цены на нефть не снижаются, и поручил провести проверку

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что цены на нефть в стране существенно не снижаются, и поручил министерству юстиции страны провести проверку.

«Крупные нефтяные компании не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению цен на нефть, которую они закупают. <…> Я поручил министерству юстиции немедленно начать расследование этого дела», — написал хозяин Белого дома на своей странице в Truth Social.