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Трамп недоволен тем, что цены на нефть не снижаются, и поручил провести проверку

10:00 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что цены на нефть в стране существенно не снижаются, и поручил министерству юстиции страны провести проверку.

«Крупные нефтяные компании не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению цен на нефть, которую они закупают. <…> Я поручил министерству юстиции немедленно начать расследование этого дела», — написал хозяин Белого дома на своей странице в Truth Social.

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