Иностранные истребители сопровождали Ту-160 на отдельных этапах маршрута — МО РФ
10:05 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранные истребители вели сопровождение российских стратегических ракетоносцев Ту-160 на отдельных этапах маршрута во время планового полета. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств», — рассказали в ведомстве.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей, уточнили в Минобороны. «Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.
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