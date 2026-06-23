Премьер Японии пообещала работать над сокращением военных объектов США на Окинаве

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии продолжит работу, направленную на консолидацию и сокращение военных объектов США на Окинаве. Об этом заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая на мемориальной церемонии по случаю 81-й годовщины битвы за Окинаву.

«Народ Окинавы по-прежнему несет тяжелое бремя из-за концентрации военных баз [США]. Мы будем работать над консолидацией и сокращением американских военных объектов», — заявила она.

На Окинаву приходится 75% площади всех американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. Еще в 1996 году Токио и Вашингтон договорились убрать базу Футэмма из густонаселенного района в городе Гинован. В 1999 году было решено передислоцировать объект на север префектуры (в район Хэноко), частично разместив на насыпных островах.

В 2013 году после долгих переговоров власти Окинавы согласились с началом этих работ. Однако в 2015 году занимавший тогда пост губернатора префектуры Такэси Онага отменил это решение. Он потребовал убрать американскую базу за пределы Окинавы. Губернатор проиграл серию судебных разбирательств, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этой схватки с федеральным властями Онага умер, но избранный на его место оппозиционер Дэнни Тамаки поддержал позицию своего предшественника. Тем не менее ряд судебных разбирательств завершился в пользу правительства, поэтому работы по передислокации базы из города Гинован в район Хэноко были возобновлены. Окинавские власти продолжают настаивать на том, чтобы Футэмму вывели за пределы префектуры, тогда как правительство страны считает, что передислокация базы в пределах Окинавы является единственным реально осуществимым вариантом.