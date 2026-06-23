0
0
160
НОВОСТИ

Премьер Японии пообещала работать над сокращением военных объектов США на Окинаве

09:32 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии продолжит работу, направленную на консолидацию и сокращение военных объектов США на Окинаве. Об этом заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая на мемориальной церемонии по случаю 81-й годовщины битвы за Окинаву.

«Народ Окинавы по-прежнему несет тяжелое бремя из-за концентрации военных баз [США]. Мы будем работать над консолидацией и сокращением американских военных объектов», — заявила она.

На Окинаву приходится 75% площади всех американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. Еще в 1996 году Токио и Вашингтон договорились убрать базу Футэмма из густонаселенного района в городе Гинован. В 1999 году было решено передислоцировать объект на север префектуры (в район Хэноко), частично разместив на насыпных островах.

В 2013 году после долгих переговоров власти Окинавы согласились с началом этих работ. Однако в 2015 году занимавший тогда пост губернатора префектуры Такэси Онага отменил это решение. Он потребовал убрать американскую базу за пределы Окинавы. Губернатор проиграл серию судебных разбирательств, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этой схватки с федеральным властями Онага умер, но избранный на его место оппозиционер Дэнни Тамаки поддержал позицию своего предшественника. Тем не менее ряд судебных разбирательств завершился в пользу правительства, поэтому работы по передислокации базы из города Гинован в район Хэноко были возобновлены. Окинавские власти продолжают настаивать на том, чтобы Футэмму вывели за пределы префектуры, тогда как правительство страны считает, что передислокация базы в пределах Окинавы является единственным реально осуществимым вариантом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 23.06.2026
Вице-спикер Сената Польши отказался от наград Киева в знак протеста против героизации УПА
0
49
10:05 23.06.2026
Иностранные истребители сопровождали Ту-160 на отдельных этапах маршрута — МО РФ
0
96
10:00 23.06.2026
БРИКС может выйти на новые договоренности по безопасности — глава МИД КНР
0
103
09:20 23.06.2026
Более 110 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи
0
192
09:05 23.06.2026
Спецслужбы Киева хотели превратить завербованных в Пятигорске женщин в смертниц — ФСБ
0
228
09:00 23.06.2026
Силы ПВО за ночь сбили 143 украинских БПЛА
0
188
22:40 22.06.2026
Трамп созывает Пентагон и оборонные компании для обсуждения увеличения выпуска ракет — WSJ
0
841
22:00 22.06.2026
Аэропорт Сочи приостановил обслуживание рейсов четвертый раз за сутки
0
848
21:20 22.06.2026
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
0
688
20:51 22.06.2026
Месси обошел Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу
0
692

Возврат к списку