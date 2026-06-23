Запад не приложил усилий для понимания причин конфликта на Украине — испанский политик
10:32 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны ошибочно не приложили усилий для понимания первопричин конфликта на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Демократического молодежного сообщества Европы (DEMYC), испанский политик Хавьер Уртадо Мира.
«Первая ошибка, которую совершил Запад, заключалась в том, что мы не приложили усилий для понимания коренных причин этого конфликта», — сказал он.
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