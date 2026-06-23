Более 110 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вылет и прилет 118 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Так, на вылет задерживаются 63 рейса, в том числе по одному в Тель-Авив (Израиль), Барнаул, Нарьян-Мар, Ухту, Тбилиси (Грузия), Надым, Ереван (Армения), Сыктывкар, Мурманск, Нижний Новгород, Ташкент (Узбекистан), Самару, Батуми (Грузия), Чебоксары, Саратов, Ульяновск, Нижнекамск, Анталью (Турция) и Красноярск, по два — в Челябинск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сургут, Пермь, Екатеринбург, Казань и Тюмень. Три рейса задерживаются в Омск, четыре — в Уфу, пятнадцать — в Москву.

На прилет задержано еще 55 рейсов, в том числе по одному из Магнитогорска, Тель-Авива, Кургана, Омска, Ташкента, Тбилиси, Бишкека (Киргизия), Нижневартовска, Томска, Барнаула, Саратова, Казани, Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Батуми (Грузия), Ульяновска и Нижнекамска, по два — из Красноярска, Перми, Челябинска, Самары, Уфы, Сургута, Антальи и Санкт-Петербурга. Три рейса задерживаются из Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы, пять — из Тюмени.