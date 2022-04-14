ВС РФ обнаружили в Херсонской области БЛА для распыления биологических рецептур — МО РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения российской разведки обнаружили 9 марта в Херсонской области три беспилотных летательных аппарата, оснащенные оборудованием для распыления биологических рецептур. Об этом сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«Вызывает озабоченность тот факт, что 9 марта на территории Херсонской области разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур», — сказал Кириллов.