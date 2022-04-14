Крейсер «Москва» затонул во время буксировки, заявляет Минобороны РФ

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Флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва», затонул во время буксировки, сообщает в Министерство обороны России. Как сообщала «НГ», крейсер, как заявило военное ведомство, рано утром получил повреждения из-за детонации боезапаса, вызвавшего пожар. Сообщалось, что экипаж «Москвы» удалось эвакуировать, а поскольку очаг возгорания удалось локализовать, корабль сохранял плавучесть и основное ракетное вооружение не пострадало,

Минобороны днем отмечало, что «принимаются меры по буксировке крейсера в порт», однако, попытка спасти флагман оказалась неудачной.

«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — сказано в сообщении Минобороны.

Напомним, «Москва» – корабль первого ранга проекта 1164 «Атлант». В составе Военно-морского флота РФ есть еще два таких крейсера: «Варяг» на Тихоокеанском и «Маршал Устинов» на Северном флоте.

«Москва» считается одним из наиболее удачных проектов для отечественных ВМФ по соотношению водоизмещение–вооружение. По данным ТАСС, командиром ракетного крейсера «Москва» является капитан 1 ранга Антон Куприн. Арсенал крейсера включает 16 пусковых установок противокорабельных крылатых ракет «Вулкан», зенитный ракетный комплекс С-300Ф «Форт», средство ПВО ближнего радиуса «Оса», артиллерийские установки АК-130 и АК-630, торпедное оружие и реактивные глубинные бомбометы РБУ-6000.

Причины ЧП на крейсере устанавливаются. Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко написал в Telegram, что украинские военные нанесли по «Москве» удар по крылатыми ракетами класса «Нептун». Подтверждения этой информации предоставлено не было.