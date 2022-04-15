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Китай проведет учения в районе Тайваня из-за «ошибочных сигналов» США — Минобороны КНР

09:00 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиация и флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проведут учения в Восточно-Китайском море и в районе Тайваня из-за «ошибочных сигналов» США по вопросу острова. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Восточной зоны боевого командования НОАК.

«15 апреля Восточная зона боевого командования НОАК проведет совместные учения по проверке боеготовности нескольких родов и видов войск в акватории и воздушном пространстве Восточно-Китайского моря и вокруг Тайваня. В них примут участие эсминцы, фрегаты, бомбардировщики, истребители и другие силы», — сказано в сообщении.

«Эти действия направлены против неоднократных ошибочных сигналов США по вопросу Тайваня», — говорится в заявлении.

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