Зеленский считает, что Байден должен посетить Украину
19:20 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС
На вопрос, хочет ли он, чтобы Байден посетил Украину, Зеленский ответил утвердительно. «Я думаю, он приедет», — подчеркнул украинский лидер.
«Конечно, это его решение, которое будет приниматься, исходя из ситуации с безопасностью, — признал Зеленский. — Но я считаю, что он, будучи президентом США, должен приехать сюда и увидеть все своими глазами».
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