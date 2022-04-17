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НОВОСТИ

Зеленский считает, что Байден должен посетить Украину

19:20 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что его американский коллега Джо Байден должен посетить Украину. Такое мнение он высказал в интервью телекомпании Си-эн-эн, которое было показано в воскресенье.

На вопрос, хочет ли он, чтобы Байден посетил Украину, Зеленский ответил утвердительно. «Я думаю, он приедет», — подчеркнул украинский лидер.

«Конечно, это его решение, которое будет приниматься, исходя из ситуации с безопасностью, — признал Зеленский. — Но я считаю, что он, будучи президентом США, должен приехать сюда и увидеть все своими глазами».

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