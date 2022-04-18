В Ереване всю ночь протестовали несогласные со словами Пашиняна о Карабахе
09:00 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер парламентской оппозиционной фракции «Честь имею», бывший глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян и группа его сторонников провели ночь на понедельник на площади Свободы, продолжая выступать против заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о возможности снизить «планку требований по статусу Нагорного Карабаха». Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
Оппозиционерам так и не удалось установить палатку на площади. Вместо этого они принесли большой тент, стенки которого были обмотаны скотчем, чтобы в нем укрыться. Рядом с местом проведения акции протеста дежурили усиленные наряды полиции.
В среду Пашинян сообщил, что международное сообщество требует от Армении «снизить планку» к требованиям о статусе Нагорного Карабаха, обещая при этом «создать сильную коалицию для обеспечения безопасности жителей» непризнанной республики. Оппозиция расценила эти слова как готовность власти признать Карабах в составе Азербайджана.
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