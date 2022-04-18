Кадыров заявил о начале некоей «конкретной» спецоперации на Украине

09:05 Источник: Газета.Ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о начале «конкретной» специальной операции России на Украине. Об этом он сказал в видео, которое выложил в своем Telegram-канале. «Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат. Они сами напросились, так скажем, украинцы», — заявил лидер Чечни. Он также призвал украинских военных оставлять свои позиции и «бежать».

«Бегите, где федеральные войска: вас примут, накормят и напоят», — сказал глава региона.

Ранее Кадыров выразил мнение, что в настоящее время вести переговоры на Украине не с кем. Газета.Ru