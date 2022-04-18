Сербия объединит китайские ЗРК FK-3 с российскими «Панцирями» — президент
09:32 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербия на предстоящей выставке новых вооружений в Белграде представит купленные у Китая зенитные ракетные комплексы (ЗРК) HQ-22, которые будут совмещены в национальной системе противовоздушной обороны с российскими комплексами «Панцирь-С1». Об этом заявил в воскресенье сербский президент Александар Вучич в эфире программы «Хит твит» на телеканале «Пинк».
«Я пригласил всех граждан Сербии 30 апреля на аэродром Батайница, чтобы они увидели наши самые мощные системы ПВО и объединенные FK-3 и „Панцири“, — сказал он.
FK-3 является экспортным вариантом HQ-22.
Новости
- 11:00 18.04.2022
- ФСБ пресекла в Карачаево-Черкесии подготовку теракта последователями ИГ
- 10:32 18.04.2022
- Вацлав Клаус усмотрел за любовью европейцев к Украине ненависть к России
- 10:20 18.04.2022
- Американские законодатели посетят пять стран, чтобы заручиться поддержкой по вопросу Украины
- 10:05 18.04.2022
- Производство упаковочного картона в России сократят на четверть - СМИ
- 10:00 18.04.2022
- Пропала связь с туристами, сплавлявшимися с детьми по уральской реке - источник
- 09:50 18.04.2022
- Мэр Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики
- 09:20 18.04.2022
- Для банков возобновлена возможность продавать наличную валюту гражданам
- 09:05 18.04.2022
- Кадыров заявил о начале некоей «конкретной» спецоперации на Украине
- 09:00 18.04.2022
- В Ереване всю ночь протестовали несогласные со словами Пашиняна о Карабахе
- 19:30 17.04.2022
- Дефолт РФ может обернуться дефолтом для ЕС - Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать