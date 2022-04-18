Сербия объединит китайские ЗРК FK-3 с российскими «Панцирями» — президент

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия на предстоящей выставке новых вооружений в Белграде представит купленные у Китая зенитные ракетные комплексы (ЗРК) HQ-22, которые будут совмещены в национальной системе противовоздушной обороны с российскими комплексами «Панцирь-С1». Об этом заявил в воскресенье сербский президент Александар Вучич в эфире программы «Хит твит» на телеканале «Пинк».

«Я пригласил всех граждан Сербии 30 апреля на аэродром Батайница, чтобы они увидели наши самые мощные системы ПВО и объединенные FK-3 и „Панцири“, — сказал он.

FK-3 является экспортным вариантом HQ-22.