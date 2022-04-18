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Пропала связь с туристами, сплавлявшимися с детьми по уральской реке - источник

10:00 18.04.2022 Источник: Интерфакс

Группа туристов с детьми пропала во время рафтинга в Свердловской области, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"В составе группы до десяти туристов, включая несколько детей. Они осуществляли сплав по реке Большой Шишим. С ними пропала связь. К месту сбора группа не вышла", - сказал источник.

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