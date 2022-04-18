Производство упаковочного картона в России сократят на четверть - СМИ

10:05 Источник: РБК

Спрос на российский тарный картон, который используется для производства упаковки крупногабаритных грузов, с конца февраля упал на 25–30%, или на 112–134 тыс. т в месяц. Об этом РБК рассказал Андрей Гурьянов, гендиректор Лиги переработчиков макулатуры (в нее входит 70 предприятий, перерабатывающих 80% макулатуры в стране). Рынок тарного картона в 2021 году вырос на 6%, до 5,39 млн т, из них на экспорт отправляли 23%, оценивал ранее «Центр системных решений».

По словам Гурьянова, в условиях снижения спроса крупнейшие производители картона приняли решение сократить его выпуск в 2022 году на 25%.