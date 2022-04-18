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Американские законодатели посетят пять стран, чтобы заручиться поддержкой по вопросу Украины

10:20 18.04.2022 Источник: Интерфакс

Группа законодателей-демократов из США, включая четырех сенаторов и члена палаты представителей, отправится в Польшу, Индию, Германию, Непал и Объединенные Арабские Эмираты, чтобы заручиться поддержкой в отношении Украины.

"У этой сильной делегации Конгресса будет возможность встретиться с военным руководством и войсками США в Польше, чтобы узнать, как США могут продолжать поддерживать Украину и наших союзников по НАТО", - говорится в совместном заявлении законодателей, которое цитирует The Hill.

"Кроме того, делегация встретится с рядом ключевых иностранных лидеров в Польше, ОАЭ, Индии, Непале и Германии, чтобы укрепить связи в этот период повышенной глобальной напряженности", - отметили конгрессмены.

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