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ФСБ пресекла в Карачаево-Черкесии подготовку теракта последователями ИГ

11:00 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала в Карачаево-Черкесии трех сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовивших теракт. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики пресечена подготовка террористического акта. В Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации „Исламское государство“, — отметили в ФСБ.

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