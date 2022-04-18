ПВО РФ сбили в воздухе два украинских истребителя МиГ-29, один Су-25 и 11 беспилотников
11:32 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два украинских истребителя МиГ-29 и один Су-25, а также 11 беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских боевых самолета: два истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки», — сказал он.
По его словам, также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное, Ясное. Перехвачены 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинскими реактивными системами залпового огня по населенному пункту Чернобаевка.
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