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Минобороны РФ опубликовало список погибших украинских военных в ходе спецоперации

13:20 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны России опубликовало в понедельник списки погибших в ходе специальной военной операции украинских военных.

В телеграм-каналах военного ведомства опубликован список с персональными данными погибших украинцев с датами рождения, званиями, обстоятельствами и местами получения смертельных ранений и местами захоронений. Также военное ведомство сообщило, что располагает данными о большом количестве дезертировавших украинских военных, раненых и пропавших без вести.

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