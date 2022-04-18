В РФ появится система оптовых продовольственных рынков — Мишустин
15:12 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ намерено создать систему оптовых продовольственных рынков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Важной темой является развитие оптовых продовольственных рынков. Соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации», — сказал глава кабинета министров. Он напомнил о поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче на 2022 год об увеличении выпуска и поставок качественных, доступных по цене продуктов питания.
Новости
- 15:32 18.04.2022
- До рекордного уровня упали иностранные инвестиции в российскую недвижимость
- 15:30 18.04.2022
- Сбер установил ставку 10% по «Накопительному счету»
- 15:00 18.04.2022
- Порядка 20% детей до 15 лет не понимают прочитанное — Васильева
- 14:32 18.04.2022
- Курс евро на Мосбирже снова опустился ниже 83 рублей
- 14:12 18.04.2022
- Два пленных британца попросили Бориса Джонсона обменять их на Медведчука
- 14:00 18.04.2022
- FT ожидает стагфляции в мировой экономике в результате событий на Украине
- 13:32 18.04.2022
- Данные о странах, которые будут покупать газ из РФ за рубли, не стоит публиковать — Песков
- 13:20 18.04.2022
- Минобороны РФ опубликовало список погибших украинских военных в ходе спецоперации
- 13:05 18.04.2022
- Иран нанесет удар по центральным районам Израиля в случае малейшей угрозы — президент
- 13:00 18.04.2022
- Китай приглашает космонавтов со всего мира на орбитальную станцию КНР — МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать