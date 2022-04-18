В РФ появится система оптовых продовольственных рынков — Мишустин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ намерено создать систему оптовых продовольственных рынков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Важной темой является развитие оптовых продовольственных рынков. Соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации», — сказал глава кабинета министров. Он напомнил о поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче на 2022 год об увеличении выпуска и поставок качественных, доступных по цене продуктов питания.