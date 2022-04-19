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НОВОСТИ

Россия в марте выдала кредитов другим странам на ₽82 млрд

12:05 19.04.2022 Источник: РБК

Минфин России в марте 2022 года предоставил двусторонние государственные кредиты (финансовые или экспортные) иностранным государствам или их юридическим лицам на сумму 81,6 млрд руб., следует из опубликованных данных Федерального казначейства, проанализированных РБК. Для сравнения: в январе—феврале таких кредитов было выдано на сумму 28,5 млрд руб., а в марте прошлого года — лишь на 26,2 млрд руб.

Наиболее вероятными претендентами на получение мартовских госкредитов от России опрошенные РБК эксперты называют Иран или Белоруссию.

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