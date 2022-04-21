Австрия прекратила импорт и переработку нефти из России — OMV

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия прекратила импортировать и перерабатывать нефть из России в марте. Об этом сообщили в четверг ТАСС в австрийской нефтегазовой компании OMV.

По словам представителя австрийской компании, на нефтеперерабатывающих заводах OMV в австрийском Швехате и германском Бургхаузене доля российской сырой нефти всегда была довольно небольшой. «В течение марта мы заменили эти объемы другой сырой нефтью с рынка. В настоящее время мы не перерабатываем российскую нефть», — отметил представитель австрийской компании в ответ на соответствующий вопрос.