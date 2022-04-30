Путин установил выплаты на случай гибели или увечья лиц, командированных в ДНР и ЛНР

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях лицам, командированным на территории ДНР и ЛНР. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

В случае гибели лиц, командированных для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн руб., уточняется в документе. Лицам, получившим увечье при выполнении задач на территориях ДНР и ЛНР, полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб.