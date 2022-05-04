В РПЦ отреагировали на информацию о возможном внесении патриарха Кирилла в санкционные списки

12:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможное внесение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список Евросоюза не имеет ничего общего со здравым смыслом, церковь не испугать «занесением в какие-то списки». Об этом заявил в среду глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.



Читайте также: Что Евросоюз может отнять у патриарха Кирилла

«Чем более неизбирательными становятся санкции, чем более они теряют связь со здравым смыслом, тем более отдаленным становится достижение мира, о котором Русская православная церковь молится по благословению святейшего патриарха за каждой литургией, подтверждая свои слова помощью всем пострадавшим от украинского конфликта. <…> Надо быть совершенно незнакомым с историей нашей Церкви, чтобы запугать ее клир и верующих занесением в какие-то списки», — написал Легойда в своем телеграм-канале.

Он напомнил авторам санкционных инициатив о том, что патриарх Кирилл происходит «из семьи, члены которой на протяжении десятилетий подвергались репрессиям за веру и нравственную позицию во времена воинствующего коммунистического безбожия», и «никто из них не испугался тюремного заключения и даже расправы».