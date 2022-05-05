После укрепления рубля не все поставщики снизили цены - АКОРТ
09:20 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На сегодняшний день есть случаи, когда повышение закупочной цены, которое обосновывалось ослаблением рубля, не выровнялось и после укрепления национальной валюты. Все случаи злоупотребления сложившейся ситуации в индивидуальном порядке рассматриваются торговыми сетями», — сказал он.
Торговые сети — члены АКОРТ предпринимают все необходимые усилия для сдерживания роста цен на необходимые товары, в первую очередь из социальной группы. «Уже введено добровольное ограничение торговой наценки на ряд социально значимых товаров, непродовольственные ретейлеры практикуют временную „заморозку“ цен на широкий перечень необходимой продукции. Помимо этого, ретейл принял комплекс мер и для поддержки партнеров-поставщиков», — отметил Караваев.
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