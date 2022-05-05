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После укрепления рубля не все поставщики снизили цены - АКОРТ

09:20 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торговые сети сталкиваются со случаями, когда поставщики, повышавшие цены из-за роста курса рубля, не снизили стоимость товаров на фоне стабилизации российской валюты. Такие факты рассматриваются в индивидуальном порядке, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«На сегодняшний день есть случаи, когда повышение закупочной цены, которое обосновывалось ослаблением рубля, не выровнялось и после укрепления национальной валюты. Все случаи злоупотребления сложившейся ситуации в индивидуальном порядке рассматриваются торговыми сетями», — сказал он.

Торговые сети — члены АКОРТ предпринимают все необходимые усилия для сдерживания роста цен на необходимые товары, в первую очередь из социальной группы. «Уже введено добровольное ограничение торговой наценки на ряд социально значимых товаров, непродовольственные ретейлеры практикуют временную „заморозку“ цен на широкий перечень необходимой продукции. Помимо этого, ретейл принял комплекс мер и для поддержки партнеров-поставщиков», — отметил Караваев.

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