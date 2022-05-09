Белоруссия остается приверженной союзным отношениям с РФ - Лукашенко

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

елоруссия будет и в дальнейшем всячески поддерживать Россию, никому не будет позволено разорвать белорусско-российские отношения. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на площади Победы по случаю Дня Победы.



«Белорусы не имеют права не поддерживать Россию. Мы всегда были вместе, мы всегда были едины. И чтобы вы (Запад — прим. ТАСС) не делали, какие бы стрелы не бросали в нашу сторону, у вас не получится нас разорвать на куски и разъединить», — отметил Лукашенко.



«Белорусы не агрессоры. Но, оставаясь союзником и стратегическим партнером братской России, мы будем ее всячески поддерживать», — подчеркнул белорусский президент.



