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НОВОСТИ

Белоруссия остается приверженной союзным отношениям с РФ - Лукашенко

12:40 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

елоруссия будет и в дальнейшем всячески поддерживать Россию, никому не будет позволено разорвать белорусско-российские отношения. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на площади Победы по случаю Дня Победы.

«Белорусы не имеют права не поддерживать Россию. Мы всегда были вместе, мы всегда были едины. И чтобы вы (Запад — прим. ТАСС) не делали, какие бы стрелы не бросали в нашу сторону, у вас не получится нас разорвать на куски и разъединить», — отметил Лукашенко.

«Белорусы не агрессоры. Но, оставаясь союзником и стратегическим партнером братской России, мы будем ее всячески поддерживать», — подчеркнул белорусский президент.

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