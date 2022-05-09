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НОВОСТИ

Хакеры взломали российские медиа

13:35 09.05.2022

Ряд российских телеканалов 9 мая подверглись хакерской атаке. В описании телеканалов, а также в телепрограмме появились сообщения провокационного характера, касающиеся спецоперации на Украине.
Сообщается также о взломе Яндекс, НТВ+, приставок МТС, Kion и «Ростелеком» (Wink).
Из-за границы перестали открываться сайты российских новостных медиа РБК и «Коммерсантъ». В России перестал быть доступен Rutube; представители сервиса заявляют, что специалисты работают над устранением последствий взлома.

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