Хакеры взломали российские медиа

13:35

Ряд российских телеканалов 9 мая подверглись хакерской атаке. В описании телеканалов, а также в телепрограмме появились сообщения провокационного характера, касающиеся спецоперации на Украине.

Сообщается также о взломе Яндекс, НТВ+, приставок МТС, Kion и «Ростелеком» (Wink).

Из-за границы перестали открываться сайты российских новостных медиа РБК и «Коммерсантъ». В России перестал быть доступен Rutube; представители сервиса заявляют, что специалисты работают над устранением последствий взлома.