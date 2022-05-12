68% болгар настаивают на нейтралитете страны в украинском кризисе — опрос
14:00 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 68% граждан Болгарии требуют от властей придерживаться нейтралитета в украинском кризисе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством «Естат» и представленном в четверг в эфире телеканала Nova news.
По его данным, 7,5% опрошенных выражают открытую поддержку России, а 21,1% — Украине. При этом 23,6% симпатизируют России, 32,4% — Украине, а 40,7% занимают индифферентную позицию. «В поддержку России высказываются мужчины, граждане старше 50 лет, избиратели Болгарской социалистической партии и партии „Есть такой народ“. В поддержку Украины — женщины, люди старше 30 лет, представители правых политических объединений и жители столицы. Избиратели партии „Возрождение“ декларируют позицию нейтралитета», — рассказал руководитель агентства Иво Желев.
Опрос проводился с 16 по 28 апреля, в нем приняли участие 1 002 совершеннолетних граждан Болгарии.
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