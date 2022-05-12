0
0
2
НОВОСТИ

68% болгар настаивают на нейтралитете страны в украинском кризисе — опрос

14:00 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 68% граждан Болгарии требуют от властей придерживаться нейтралитета в украинском кризисе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством «Естат» и представленном в четверг в эфире телеканала Nova news.

По его данным, 7,5% опрошенных выражают открытую поддержку России, а 21,1% — Украине. При этом 23,6% симпатизируют России, 32,4% — Украине, а 40,7% занимают индифферентную позицию. «В поддержку России высказываются мужчины, граждане старше 50 лет, избиратели Болгарской социалистической партии и партии „Есть такой народ“. В поддержку Украины — женщины, люди старше 30 лет, представители правых политических объединений и жители столицы. Избиратели партии „Возрождение“ декларируют позицию нейтралитета», — рассказал руководитель агентства Иво Желев.

Опрос проводился с 16 по 28 апреля, в нем приняли участие 1 002 совершеннолетних граждан Болгарии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 12.05.2022
Подпавшие под ответные санкции РФ компании не смогут участвовать в поставках газа — Песков
0
93
13:20 12.05.2022
Вода со Старокрымского водохранилища начала поступать в Мариуполь
0
108
13:05 12.05.2022
Вступление Финляндии в НАТО, безусловно, станет угрозой для РФ — Кремль
0
149
13:00 12.05.2022
РФ готова к решительному ответу, если кто-то попытается вмешаться в СВО — Песков
0
145
12:32 12.05.2022
Уже 20 компаний Европы открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты газа из РФ — Bloomberg
0
198
12:26 12.05.2022
Заммэра Владимир Ефимов: В Москве увеличилось производство лекарств и медицинских изделий
0
174
12:20 12.05.2022
В Курской области задержан готовивший теракт россиянин — ФСБ
0
197
12:05 12.05.2022
В КНДР выявлен первый случай заражения коронавирусом — Рёнхап
0
186
12:00 12.05.2022
В России выявили 4 065 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
184
11:56 12.05.2022
Андрей Воробьев рассказал, как беженцы могут быстро и удобно оформить документы для жизни и работы в Подмосковье
0
204

Возврат к списку