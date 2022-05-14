Никто не застрахован от государственного пиратства Запада — Лавров

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспроприация чужих активов является актом государственного пиратства, от которого отныне в мире никто не застрахован. Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

«Никто не застрахован от экспроприации, от государственного пиратства, по сути дела, поэтому не только Россия, но и многие другие снижают зависимость от американского доллара, западных технологий и рынков», — отметил он.