«Евровидение-2023» предложили принять в Испании вместо Украины

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испания готова принять международный песенный конкурс «Евровидение» в будущем году, если этого не сможет сделать Украина. Соответствующее заявление сделала в воскресенье директор по коммуникациям испанской государственной телерадиокомпании «Радио и телевисьон эспаньола» (RTVE) Мария Эисагирре.



«RTVE предлагает поддерживать Украину во всем в этой организации [конкурса в будущем году], и в случае, если им это понадобится, мы были бы готовы дать пристанище следующему <…> „Евровидению“, — отметила Эисагирре, чьи слова приводит телерадиокомпания.



На 66-м песенном конкурсе в итальянском Турине победу одержала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания». Второе место досталось Великобритании, а третье — Испании.



