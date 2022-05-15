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«Евровидение-2023» предложили принять в Испании вместо Украины

09:25 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испания готова принять международный песенный конкурс «Евровидение» в будущем году, если этого не сможет сделать Украина. Соответствующее заявление сделала в воскресенье директор по коммуникациям испанской государственной телерадиокомпании «Радио и телевисьон эспаньола» (RTVE) Мария Эисагирре.

«RTVE предлагает поддерживать Украину во всем в этой организации [конкурса в будущем году], и в случае, если им это понадобится, мы были бы готовы дать пристанище следующему <…> „Евровидению“, — отметила Эисагирре, чьи слова приводит телерадиокомпания.

На 66-м песенном конкурсе в итальянском Турине победу одержала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания». Второе место досталось Великобритании, а третье — Испании.

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