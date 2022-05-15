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В США в результате стрельбы в супермаркете погибли восемь человек

09:40 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы в субботу в супермаркете американского города Буффало (штат Нью-Йорк), сообщает местное отделение телеканала Эн-би-си со ссылкой на источники.

По его сведениям, одним из погибших является стрелок, однако на странице городской полиции в «Твиттере» указывается, что устроивший стрельбу находится под стражей. Как сообщает телеканал, один человек находится в критическом состоянии.

По информации телеканала, преступник вошел в супермаркет около 14:30 по местному времени (21:30 мск) и открыл стрельбу из винтовки. На нем был военный разгрузочный жилет или бронежилет.о меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы в субботу в супермаркете американского города Буффало (штат Нью-Йорк), сообщает местное отделение телеканала Эн-би-си со ссылкой на источники.

По его сведениям, одним из погибших является стрелок, однако на странице городской полиции в «Твиттере» указывается, что устроивший стрельбу находится под стражей. Как сообщает телеканал, один человек находится в критическом состоянии.

По информации телеканала, преступник вошел в супермаркет около 14:30 по местному времени (21:30 мск) и открыл стрельбу из винтовки. На нем был военный разгрузочный жилет или бронежилет.

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