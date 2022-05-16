Спецслужбы Украины подорвали фугас с тонной аммиачной селитры под Мазановкой — МО РФ
19:20 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецслужбы Украины подорвали фугас, усиленный накладкой до одной тонны аммиачной селитры, под Мазановкой, в результате ядовитое облако высотой около километра сместилось в сторону Краматорска. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«Киевский режим продолжает практику провокаций для обвинения российских вооруженных сил в якобы применении отравляющих веществ. Сегодня в 13:35 на ферме, расположенной в полутора километрах северо-западнее населенного пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведен подрыв заблаговременно заложенного фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры», — сказали в военном ведомстве.
Там подчеркнули, что в результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой около одного километра, которое сместилось в сторону Краматорска.
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